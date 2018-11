Iberostar y Joventut siguen en ascenso

Arrancó la 8ª jornada de la Liga Endesa con victorias para los argentinos. Iberostar Tenerife ganó el clásico de la Isla ante Gran Canaria 91 - 77 con 6 pts de Brussino. Joventut se impuso en casa ante Obradoiro 83 - 79. Nicolás Laprovittola cerró como goleador con 22 pts . Ambos quedaron 5-3 en las posiciones.

Joventut Badalona (5-3) sumó otra victoria para continuar subiendo en las posiciones. Se impuso como local ante Obradoiro 83 - 79. Nicolás Laprovittola fue el goleador de su elenco con 22 pts (6-10t2, 2-6t3, 4-6t1), 2 rebotes, 5 asistencias y 5 pérdidas en 33 minutos. Lo siguió Dawson con 20 unidades.

El comienzo fue muy cambiante. Joventut Badalona arrancó a toda máquina 6-0 con Laprovittola (4) desequilibrando seguido. De a poco Obradoiro se acomodó, y pasó al frente. Un parcial de 12-3 del visitante, donde Vasileiadis (7) y Pozas (6) fueron claves. El local intentó no perder la línea, Dawson colaboró (4 pts, 2 reb), pero bien contenido. Obradoiro terminó 22 - 21 al frente el período inicial, y extendió las cifras luego. Arrancó 7-0 el segundo período, y llegó a tener brecha de 33 - 23 en los primeros minutos con Llovet y Sabat como figuras. Morgan apareció para el local, sumado a Dawson y Laprovittola (10 pts entre ambos), aunque sin las defensas altas. Obradoiro se fue al vestuario 43 - 36.

Joventut mostró mejoras en defensa. El equipo tuvo mayor intensidad, Todorovic (5) y Ventura dieron el presente, e igualaron en 43 tras comenzar 7-0. Pozas (6) y Vasileiadis (7) nuevamente sacaron la cara, y con un 10-0 Obradoiro otra vez tomó las riendas. Joventut volvió a recuperarse, aunque necesitó de un gran final de cuarto. Obradoiro se distanció 62 - 54, pero Dawson (6) y Laprovittola (8) aceleraron, se conectaron seguido, y generaron un fantástico parcial de 8-0 para terminar iguales en 62. El juego continuó tenso y cambiante. Obradoiro nuevamente con el score a favor (69 - 63), aunque Joventut aceleró, pudo responder atrás y pasar al frente. Dawson descontó, y Laprovittola dio el salto de su elenco. Empató primero con 1-2t1, y luego con un doble pasar a ganar 73 - 71. La visita perdió gol y frescura, Ventura clavó un bombazo esencial, y luego Laprovittola con otro doble (80 - 75 con 43s). Todorovic y el propio Laprovittola lo cerraron.

Iberostar Tenerife (5-3) concretó una buena victoria en el clásico de la Isla. Se impuso ante Gran Canaria de visitante 91 - 77. Abromatis con 20 pts, seguido de Bassas con 15 pts los mejores. Nicolás Brussino sumó 6 pts (0-2t2, 2-3t3) más 3 rebotes y 2 asistencias en 19 minutos.

Iberostar Tenerife tuvo un buen comienzo en ambos costados. Contó con buenas variantes, Abromaitis se metió rápidamente en el juego, sumado a Mc Fadden y la defensa bien arriba. La visita tomó las riendas 12-4 en cuatro minutos. Gran Canaria achicó mediante Strawberry (7), aunque cedió ante la ofensiva calibrada de su rival. Bassas (5) colaboró para su elenco, Iverson hizo lo propio, y Abromaitis (8) cerró con un bombazo para quedar 22 - 14 al frente.

El partido continuó muy intenso y parejo. El local mejoró adelante, Rabaseda arrancó con dos bombazos, y Gran Canaria empató en 27. Brussino tuvo un excelente ingreso (6 pts, 2-2t3, 2 asist), sumado a un triple de Abromaitis (37 - 31) para tomar aire. Así y todo Iberostar no pudo dominar, padeció un 7-0 con otro pasaje de Strawberry (5), aunque Mc Fadden con libres y un doble más bonus, cerró 49 - 43 arriba.

La tensión continuó con un notable golpe a golpe. Rabaseda y Strawberry volvieron a acortar distancias, aunque Iberostar soportó el asedio, mostró variantes y contundencia con Hannah y Abromaitis (56 - 50). Gran Canaria intensificó su juego interno, Baez fue importante, sumado a Ericksson (7) para quedar a tiro del marcador. Iberostar continuó arriba, y lo cerró de la mano de Abromaitis y Bassas con un par de triples claves para quedar 65 - 60.

Las opciones del visitante se hicieron presentes. El juego asociado y la contundencia se mantuvieron gracias a Gillet y San Miguel, sumado a Iverson y tirar las diferencias (73 - 60 y 75 - 62). Gran Canaria no hizo pie en defensa, ni pudo detener la artillería cargada de su clásico rival. Abromaitis y Bassas dejaron +16 en un par de oportunidades al Iberostar. El loca llegó a colocarse a nueve, aunque Abromaitis decoró su fantástico juego con un doble y falta, e Iberostar sumó la victoria.