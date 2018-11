Van definiendo las posiciones en inferiores

Las divisiones formativas del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol también van definiendo las posiciones de cara a los play off de cuartos de final.

En U15 Porteño goleó a Club Junín 90 a 24 y logró la clasificación.

Mañana lunes, en primera, Los Indios recibe la visita de los Vagos Unidos Linqueños (Cavul).

Este es el detalle:

Ayer

U-15, Porteño 90 vs Junín 24

Lunes 12

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs Cavul

21.30 Mayores Los Indios vs Cavul

Club Argentino

20.30 U19 Argentino vs Ciclista

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino