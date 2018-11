Estudiantes completó la media docena

Estudiantes de Olavarría le ganó con autoridad a Ciclista Juninense por 74 a 71 y lo dejó sin invicto en el Coliseo del Boulevard. El Bataraz lleva 6 triunfos consecutivos sobre el Verdirrojo en el historial.

Ciclista no pudo hacer pie con la defensa en el arranque. Le costó tomar las marcas y padeció el juego interno con Pablo Moya Appendino. Cuando cerró filas adentro liberó el juego externo y aparecieron los goles de Arese y Brocal para un contundente parcial visitante de 22-10.

Apenas comenzó el segundo cuarto Maximiliano Tamburini metió un triple y Estudiantes gastó un tiempo muerto computado con un minutos de juego consumido. Fue letal.

Se despertó Ciclista que comenzó a remontar de la mano del debutante Marvin Cairo (1 triple, 3 dobles, 2 simples), más otro triple de Federico Giarrafa hicieron un primer tiempo de 30-37 poniendo al Verdirrojo claramente en partido. Y la chicharra frenó mucho más de Ciclista, dado que Estudiantes no tuvo manera de parar el juego… se quedó sin minutos.

Ese repunte Ciclista lo extendió al tercer cuarto donde logró igualar el juego en 50 con una canasta de Maximiliano Ríos y un juego estelar de la dupla extranjera Jackson-Cairo.

En el cierre Brocal metió un triplazo y quedó ganador Estudiantes por la mínima 52-53.



El último cuarto fue un calco del primero. Las distracciones defensivas le costaron a Ciclista quedar 6 abajo en un abrir y cerrar de ojos (Arese y Sandrini).

Entonces comenzó a correr de atrás todo el período y cada vez se le hizo más cuesta arriba. No pudo defender la pintura (las penetraciones de Sandrini fueron lacerantes) y todo el esfuerzo ofensivo en el medio juego –en manos de sus tiradores- lo dilapidó en la siguiente ofensiva visitante.

Buen cierre del juego para Estudiantes, de acuerdo a los manuales, que se llevó los dos puntos a Olavarría.

Anoche

Platense 72 vs La Unión 56

Ciclista 71 vs Estudiantes (Ola) 74

Centro Español 86 vs Rivadavia (Mza) 74

Barrio Parque 94 vs Sp América 64

San Isidro 85 vs Echague 73

Independiente (Sde) 70 vs Central (Ceres) 66

Hindú Club 48 vs Villa San Martín 54

Hoy

22 Salta Basket vs Central (Ceres)

Miércoles 14

21 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Petrolero vs Centro Español

22 Hindú Club vs Oberá Tc