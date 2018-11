El Linqueño se aseguró el segundo puesto.

El Linqueño se aseguró anoche el segundo lugar de la fase regular del campeonato clausura, tras derrotar en El Fortín de las Morochas a Argentino por 73 a 63.

Damián Martínez (31 y 12 rebotes logrando el doble doble) fue la figura excluyente de la noche.

Además San Martín se impuso a Sarmiento por 64 a 48. El Verde lo tuvo controlado hasta el último cuarto donde metió solo 4 puntos. Detalle:

Anoche

U17 Argentino 95 vs El Linqueño 34

Mayores Argentino 63 vs El Linqueño 73

U17 San Martín 113 vs Sarmiento 24

Mayores San Martín 64 vs Sarmiento 48

Hoy

Club Porteño

20 U15 Porteño vs Junín

Lunes 12

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs Cavul

21.30 Mayores Los Indios vs Cavul

Club Argentino

20.30 U19 Argentino vs Ciclista

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Martes 13

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs 9 de Julio

Miércoles 14

Club Cavul

19.30 U16 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino