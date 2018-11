Los Indios se aseguró un lugar en los play off

En Chacabuco, Los Indios se puso el overol para derrotar a Porteño por 75 a 73. De esta manera se aseguró un lugar entre los ocho de los play off.

Además Ciclista goleó a Deportivo Baigorrita 89 a 54. Hoy juegan Argentino-El Linqueño y San Martín ante Sarmiento. Detalle:

Anoche

U15 Ciclista 84 vs Cavul 53

Mayores Ciclista 89 vs Baigorrita 54

U19 El Linqueño 54 vs Argentino 71

U15 El Linqueño 37 vs Argentino 66

U17 Porteño 46 vs Los Indios 71

Mayores Porteño 73 vs Los Indios 75

Hoy

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs El Linqueño

21.30 Mayores Argentino vs El Linqueño

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Sarmiento

21.30 Mayores San Martín vs Sarmiento

Viernes 9

Club Porteño

20 U15 Porteño vs Junín

Lunes 12

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs Cavul

21.30 Mayores Los Indios vs Cavul

Club Argentino

20.30 U19 Argentino vs Ciclista

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Martes 13

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs 9 de Julio

Miércoles 14

Club Cavul

19.30 U16 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino