Obras Sanitarias eliminó a Argentino

Obras Sanitarias dejó afuera del Súper 20 a Argentino, tras derrotarlo por segunda vez consecutiva anoche 96 a 81.

Obras se disparó de entrada como para intentar no tener más problemas en el desarrollo del juego. 24-11 el primer cuarto con Maurice Kemp y Eric Anderson Jr. Como principales exponentes ofensivos. Argentino no los pudo frenar.

Raheem Bowman, el gigante pivot del Turco, mostró que va comenzando a entender el juego debajo de la canasta (7 goles).

Pero en el reinicio, Argentino hizo un parcial de 7-0 con un equipo más liviano en cancha (Slider-Garcia-Singleton-Mariani-Ambrosino) achicando la brecha (24-18) hasta que los tiradores locales hicieron un esfuerzo.



Apareció Alejandro Zurbriggen de tres y le constestó Jonatan Slider. Entonces las cosas se emparejaron en el medio juego con una diferencia menor en el marcador.

Con más de Slider, Garcìa y Mariani, el Turco se puso a 2 (37-35) a falta de tres minutos para el cierre del primer tiempo.

Obras acertó un par de bolas más, Wiggins erró la última sin tiempo por jugarse y terminó 43-37. Un logro de Argentino que ganó el cuarto 26-19.



El partido se le desmadró a Argentino en el tercer cuarto. No levantó la mano ni para frenar el colectivo. Obras le metió la friolera de 32 goles (Eric Anderson Jr., indetenible) para liquidar el pleito mucho antes de la chicharra final.

El último cuarto estuvo demás.

Argentino reanuda su participación el 6 de diciembre por la Liga Nacional propiamente dicha.

Mañana

21 San Lorenzo vs Weber Bahía

21 Peñarol vs Hispano

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Olímpico