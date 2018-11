Prosiguen completándose los partidos pendientes

Este fin de semana continuaron completándose los partidos de minibásquetbol que oportunamente fueron suspendidos por distintos motivos.

La mayoría de los juegos fueron en Junín, mientras que uno solo se disputó en Lincoln. Detalle:

Resultados

Mini

Club Junín 0 vs Los Indios amarillo 4

Ciclista 2 (30) vs El Linqueño 2 (35)

9 de Julio blanco 3 vs Argentino 1

9 de Julio Celeste 4 vs Argentino 1

Ciclista 1 vs San Martín 3

U13

Ciclista 63 vs El Linqueño 64

Cavul 74 vs Porteño 58

9 de Julio 72 vs Argentino 48

Lo que viene

Los Indios vs Sarmiento

Ciclista vs Linqueño

Porteño vs 9 de Julio Celeste

San Martín vs Junín

Cavul vs Los Indios B