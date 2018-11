Mañana Club Junín recibe a Porteño de Chacabuco

Mañana continúa la actividad del campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En Lebensohn y Julio Campos, Club Junín recibe la visita de Porteño.

Toda la nueva programación de la AJB en el embalaje final de la fase regular:

Lunes 5

Club San Martín

19.30 U15 San Martín vs Sarmiento

Club Junín

Mayores 21 Junín vs Porteño

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs Los Indios

Martes 6

Club Los Indios

20 U15 Los Indios vs Porteño

Miércoles 7

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista vs Cavul

21.30 Mayores Ciclista vs Baigorrita

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs Los Indios

21.30 Mayores Porteño vs Los Indios

Jueves 8

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs El Linqueño

21.30 Mayores Argentino vs El Linqueño

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Sarmiento

21.30 Mayores San Martín vs Sarmiento

Viernes 9

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño vs Argentino

21.30 U19 El Linqueño vs Argentino

Club Porteño

20 U15 Porteño vs Junín

Lunes 12

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs Cavul

21.30 Mayores Los Indios vs Cavul

Club Argentino

20.30 U19 Argentino vs Ciclista

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Martes 13

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs 9 de Julio

Miércoles 14

Club Cavul

19.30 U16 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino