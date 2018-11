Obras Sanitarias fue más que Argentino

Obras Sanitarias de la Nación fue superior a Argentino de Junín y se impuso por 77-67 en el juego de ida de una de las llaves de octavos de final del Torneo Súper 20.

Si bien no hubo una excesiva diferencia, el Tachero se las ingenió para sostenerse arriba y ganar un partido sin sobresaltos, recambiando permanentemente el quinteto en cancha.

De arranque el partido fue parejo. Argentino encontró gol en el perímetro con Guido Mariani y con una mano de Raheem Bowman abajo del aro le fue suficiente para mantenerse en juego.



En Obras, Maurice Kemp la metió de todos lados. Valussi y Dixson hicieron el resto para un parcial de 19-22.

Pero en el segundo cuarto Argentino no la metió ni con la mano. Obras hizo una diferencia de seis unidades (ganó 14-8) y marcó la cancha para lo que sería el complemento.

Jonatan Slider y un triple de Oleka, lo mejor de Argentino.

La paridad de juego volvió en el tercer cuarto, con la tranquilidad para Obras que mantuvo la diferencia (20-22).

Notable trabajo de Maurice Kemp en Obras (5 dobles, 3 simples) que comenzó a erigirse como la figura del partido.

En el Turco una tarea a destajo de Ramiro Trebucq (3 dobles, 2 simples) que le pone un empeño tremendo a su trabajo. Es uno de los pocos que cargan las tablas en todos los lanzamientos.



Los diez minutos finales fueron un calco del cuarto anterior. Argentino buscando afanosamente el descuento y Obras Sanitarias manejando la diferencia.

El Tachero supo ganar el partido. Lo jugó muy bien. Anderson, Kemp y Barral fueron quienes sostuvieron el goleo visitante en el cierre.

El lunes juegan la revancha en El Templo del Rock.

Hoy

20 Weber Bahía vs San Lorenzo

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

21 Hispano vs Peñarol

21 Instituto vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Estudiantes (Cdia)