Celtics y Raptors escalan, los Rockets en caída libre

Se llevó a cabo una nueva jornada de NBA. En el Este, Celtics y Raptors ganaron importantes juegos para seguir como protagonistas. Rockets, sin Hardem, cedió nuevamente y no levanta cabeza. Thunder y Cavs pudieron festejar.

Houston Rockets está sufriendo los primeros momentos en esta temporada 2018-19. Perdió a James Harden hace poco por una serie de juegos y eso le jugó aún más en contra. Este martes, en el Toyota Center, perdió por paliza 104-85 a manos de Portland Trail Blazers.

Los Blazers manejaron el partido a su merced durante los primeros tres cuartos (19-15, 32-21 y 34-26) con lo cual lograron imponer la autoridad en la cancha y llevarse un cómo triunfo de visitante (el tercero en total). Los Rockets, en cambio, tienen un récord 1-5 y tienen una racha de cuatro reveses seguidos que preocupa mucho. Sin lugar a dudas, lo más bajo que presentó la escuadra texana fue la defensa, un punto que perdió mucho desde la partida de Luc Mbah a Moute y Trevor Ariza.

Los máximos apuntadores del juego fueron Jusuf Nurkic y Damian Lillard con 22 puntos cada uno. El pívot le sumó 10 rebotes para llegar al doble-doble; mientras que el base agregó siete asistencias. C.J. McCollum estuvo cerca con 19 tantos.

Chris Paul fue autor de 17 unidades, nueve pases-gol y cinco recobres para ser considerado el rendimiento más pasable en los Rockets. Clint Capela, pívot suizo, acabó con 14 tantos y mismo número en rebotes.

Toronto Raptors volvió al triunfo luego de su caída en la noche del lunes ante Milwaukee Bucks, lo que significó alejarse del primer puesto de la Conferencia Este y también quedarse sin invicto.

Este martes en el Air Canadá Center goleó 129 a 112 a Philadelphia 76ers con tres primeros cuartos que no bajaron de los 32 puntos. Además, el buen porcentaje en triples (40%) y en dobles (51%) fue un punto clave para que la victoria no salga del país vecino.

Kawhi Leonard, quien retornó tras un día de descanso, impuso su liderazgo en el ataque con 31 puntos, siete tableros y cuatro asistencias. El lituano Jonas Valanciunas culminó con 23 unidades desde el banco y Kyle Lowry le añadió 20 más, además de obsequiar 12 pases-gol. Un dato más para tener en cuenta es que además de los 23 de Valanciunas, Serge Ibaka aportó 16 puntos y Pascal Siakam 15, dejando en claro que entre los tres sumaron 56 puntos, dando lugar a una tibia defensa en el poste bajo por parte de Phily.

Los Sixers, por otra parte, tuvo en Joel Embiid el hombre más fuerte en el ataque con 31 unidades y 11 rebotes. Ben Simmons quedó cerca de un nuevo triple-doble con 11 tantos, 10 asistencias y ocho pases-gol.

Cleveland Cavaliers ganó recién en el séptimo partido de la temporada con un triunfo importante 136-124 ante Atlanta Hawks en condición de local. Rodney Hood consiguió 26 puntos y Cedi Osman alcanzó las 20 unidades para los ganadores. Trae Young fue el goleador con 24 tantos en Atlanta.

Boston Celtics estuvo a la altura de las circunstancias y venció en el TD Garden 108-105 en un partido muy parejo a Detroit Pistons. La mejor performance de Kyrie Irving (31 unidades y 10-16 en TC) fue lo más valioso de los Celtics. Para los Pistons Blake Griffin firmó un doble-doble con 24 puntos y 15 tableros.

Por segundo juego consecutivo, Oklahoma City Thunder ganó, y además, Russell Westbrook y Paul George obtuvieron la misma cantidad de puntos. El Thunder venció 128-110 a Los Angeles Clippers con 32 puntos del base y el alero. El ex Pacers también capturó 12 recobres. Danilo Gallinari fue el motorcito de los angelinos con 27 unidades.

Sacramento Kings sigue sorprendiendo en el comienzo y con un equipo joven se posicionó en el octavo puesto del Oeste. Esta noche venció a Orlando Magic 107-99 con dos buenos parciales en el segundo y tercer cuarto. Buddy Hield fue el más eficaz con 25 puntos y 11 rebotes en los Kings; mientras que Aaron Gordon registró 18 tantos y 10 tableros en el pleito.

Tony Parker obtuvo triple alegría en este martes. Primero porque los Charlotte Hornets ganaron 125-113 de local ante Miami Heat. Segundo porque fue el líder ofensivo con 24 tantos y 11 asistencias. Y por tercero y último, alcanzó los 1.900 puntos en su carrera. Para el Heat, el mejor nombre en la derrota fue el veterano Dwayne Wade con 19 unidades.

En última instancia, Memphis Grizzlies pasó el examen al derrotar 107-95 a Washington Wizards en la ciudad de Tennessee. Garrett Temple cumplió con 20 unidades y siete rebotes. Los 22 unidades de John Wall fueron insuficientes para los Wizards.