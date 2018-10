Obinna Oleka va tomando rodaje en Argentino

El estadounidense Obinna Oleka cumplió ayer su segundo día de entrenamiento con el plantel profesional de Argentino.

El jugador va tomando rodaje, se ve versátil en su accionar, aunque su primera prueba de juego será este viernes cuando el Turco reciba a Obras Sanitarias de la Nación.

Octavos de final

Finalizados todos los juegos de las Zonas de Grupos, se definieron las llaves, más las fechas de playoffs de los Repechajes y Octavos de Final de la segunda edición del Torneo Súper 20 organizado por la AdC.

Zona campeonato

Octavos de final - tres (3) juegos

Jugarán esta serie los clasificados del 1ro al 3er puesto de cada Grupo y los ganadores de la Zona Repechaje, enfrentándose de la siguiente manera:

1º Juego: Regatas Vs. Atenas 05/11/2018

2º Juego: Atenas Vs. Regatas 08/11/2018*

3º Juego: Atenas Vs. Regatas 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** de ser necesario

1º Juego: Quimsa Vs. La Unión De Formosa 05/11/2018

2º Juego: La Unión De Formosa Vs. Quimsa 08/11/2018*

3º Juego: La Unión De Formosa Vs. Quimsa 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** de ser necesario

1º Juego: Instituto Vs. Comunicaciones 04/11/2018

2º Juego: Comunicaciones Vs. Instituto 07/11/2018

3º Juego: Instituto Vs. Comunicaciones09/11/2018 (**)

** De Ser Necesario

(El cambio del orden de los partidos de local corresponde a una solicitud de los clubes Comunicaciones e Instituto por la demanda hotelera en Mercedes)

1º Juego: Olímpico O/Y Libertad Vs. Estudiantes 04/11/2018

2º Juego: Estudiantes Vs. Olímpico O/Y Libertad 07/11/2018*

3º Juego: Estudiantes Vs. Olímpico O/Y Libertad 09/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** De Ser Necesario

1º Juego: Ferro Vs Gimnasia 04/11/2018

2º Juego: Gimnasia Vs Ferro 08/11/2018*

3º Juego: Gimnasia Vs Ferro 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** de ser necesario

1º Juego: Weber Bahía Basket O Quilmes Vs. San Lorenzo 04/11/2018

2º Juego: San Lorenzo Vs Weber B.B. O Quilmes 07/11/2018*

3º Juego: San Lorenzo Vs Weber B.B. O Quilmes 09/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** De Ser Necesario

1º Juego: Hispano Vs. Peñarol De Mar Del Plata 04/11/2018

2º Juego: Peñarol De Mar Del Plata Vs. Hispano 07/11/2018*

3º Juego: Peñarol De Mar Del Plata Vs. Hispano 09/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** De Ser Necesario

1º Juego: Argentino Vs. Obras Basket 02/11/2018

2º Juego: Obras Basket Vs. Argentino 05/11/2018*

3º Juego: Obras Basket Vs. Argentino 06/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** de ser necesario

Joel en San Lorenzo

San Lorenzo anunció el reemplazante de Eric Dawson. Se trata del rendidor pivot canadiense Joel Anthony, quien jugó la pasada temporada y fue campeón con el equipo de Boedo.

De cara al inminente cruce de Octavos de Final en el Súper 20 Banco Comafi de la Liga Nacional, donde el Ciclón aguarda rival del repechaje que están disputando Bahía Basket (1) y Quilmes de Mar del Plata (0), una cara conocida asoma por Boedo.

Joel Anthony, el pivot canadiense de 2,06 metros que fue dos veces campeón con San Lorenzo de Almagro en la pasada temporada, tanto en la Liga de las Américas como la Liga Nacional, se convirtió en el reemplazante de Eric Dawson, quien no llegó a jugar oficialmente en el equipo de Gonzalo García.

Con la confirmación de Anthony, el equipo azulgrana refuerza el puesto de centro, que hoy solamente era ocupado por Jerome Meyinsse, el estadounidense que lidera al equipo en puntos y rebotes en lo que va de la temporada del Súper 20. Joel, de 36 años, jugó únicamente en San Lorenzo de Almagro dentro del ámbito FIBA. Previamente, fue basquetbolista de Miami Heat, Boston Celtics, Detroit Pistons y San Antonio Spurs.

"Estoy feliz de volver a San Lorenzo y emocionado de volver a jugar en Argentina", dijo el canadiense, quien pronto estará nuevamente por Boedo para defender en las alturas el tablero del Ciclón.