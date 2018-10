Sarmiento ganó y pelea por un lugar en play off

Sarmiento da pelea por un lugar en los play off de cuartos de final del campeonato Clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche le ganó a Ciclista Juninense por 53 a 35 en un pobre partido, que dominó de punta a punta.

Hoy

Cavul es local en Lincoln ante Argentino.

Anoche

U15 San Martín 45 vs El Linqueño 44

U19 San Martín 63 vs El Linqueño 72

U15 Argentino 47 vs Cavul 59

U17 Sarmiento 25 vs Ciclista 119

Mayores Sarmiento 53 vs Ciclista 35





Hoy

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Porteño

21.30 U19 Los Indios vs Porteño

Miércoles 31

Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs 9 de Julio

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs Ciclista

Jueves 1/11

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs San Martín

21.30 Mayores El Linqueño vs San Martín

Viernes 2

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Ciclista

21.30 Mayores Cavul vs Ciclista