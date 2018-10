Sarmiento recibe a Ciclista Juninense en primera

Esta noche continúa el campeonato de primera división de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Sarmiento recibirá la visita de Ciclista Juninense, en un juego clave para las aspiraciones clasificatorias de ambos quintetos, que luchan por un lugar en Play off.

Detalle:

Hoy

U15 San Martín vs El Linqueño

U19 San Martín vs El Linqueño

U15 Argentino vs Cavul

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Ciclista

21.30 Mayores Sarmiento vs Ciclista

Martes 30

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Porteño

21.30 U19 Los Indios vs Porteño

Miércoles 31

Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs 9 de Julio

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs San Martín

21.30 Mayores El Linqueño vs San Martín

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs Ciclista.