Se van completando los partidos pendientes

Lentamente el minibásquetbol se va poniendo al día. Los partidos pendientes comenzaron a completarse este fin de semana de acuerdo al siguiente cronograma:

U13

9 de Julio 71 vs Ciclista 41

Argentino 54 vs Porteño 36

Mini

9 de Julio Blanco 0 vs Cavul 4

9 de Julio Celeste 4 vs Ciclista 0

Baigorrita 0 vs Sarmiento 4

Los Indios Azul 3 vs El Linqueño 1

Argentino 2 (47) vs Porteño 2 (51)

Lo que viene

22º Fecha 11° Rev.

Argentino vs 9 de Julio Blanco

Los Indios vs Sarmiento

Ciclista vs Linqueño

Porteño vs 9 de Julio Celeste

San Martín vs Junín

Cavul vs Los Indios B