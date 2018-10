Ciclista es indetenible en su casa

Ciclista Juninense continúa invicto como local. Anoche lo superó a Tomás de Rocamora por 81 a 88 y suma 3 victorias consecutivas en el Coliseo del Boulevard.

Le costó a Ciclista el primer tiempo. Una defensa muy permisiva hizo trabajar sin problemas a Arlando Demontee Cook (4 dobles) y luego Manuel Olocco y Luis Paparini que llevaron adelante a Tomás de Rocamora 25-28. El Verdirrojo decoró el resultado hacia el cierre del cuarto cuando entendió que debía pasarle la bola a Corbin Jackson y aparecieron los tiradores (Maximiliano Ríos y Joaquín Giarrafa).

Pero no hubo mejoras en la defensa local hacia el segundo cuarto. El base Facundo Gago se hizo un pic-nic con las penetraciones (3 dobles + 1 triple) y Dominique Deshawn Shaw (3 dobles, 1 simple) encontró los espacios para aparecer por primera vez en el partido.

Lo que sí Ciclista mejoró la efectividad en ataque y por eso se mantuvo en juego. Desde el banco Tobías Franchela (1 triple, 1 doble, 1 simple) le dio vida en el medio juego y con Maximiliano Ríos, Enzo Amado y Leandro Cerminatto aportó el resto de los goles para achicar los números al cierre del primer tiempo: 44-49.

De regreso el Verdirrojo mejoró la defensa. Cerró filas sobre Dominique Deshawn Shaw quien ya no jugó cómodo (1 solo simple en el cuarto) y frenó a Impini, Catalín y Paparini.

Entonces comenzó a edificar una victoria parcial que coronó en el último minuto, siempre de la mano de Corbin Jackson (6 dobles con dos volcadas incluídas y 3 simples) 69-67 pasando arriba por primera vez en el juego.

Una nebulosa en Ciclista en el arranque del último cuarto puso arriba a la visita 76-73 con un triple de Verbawede y un doble de Gaido, debiendo frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Acá aparecieron dos actores fundamentales en el medio juego que sostuvieron arriba a Ciclista: Maximiliano Ríos (2 dobles, 2 simples) y Enzo Amado (1 triple, 2 dobles).

Después el cierre propiamente dicho del juego fue sin fisura para Ciclista. Hizo lo correcto, utilizó los tiempos muertos para planificar las ofensivas claves y así resolvió un partido muy complicado ante Tomás de Rocamora.

El lunes 5 de noviembre va la revancha de este juego en Concepción del Uruguay.

Anoche

Ciclista 91 vs Rocamora 88

Parque Sur 79 vs La Unión 83

Platense 89 vs Estudiantes (Ola) 81

Rivadavia (Mza) 75 vs Español 61

San Isidro 81 vs Dep. Norte 77

Hoy

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

22 Salta Basket vs Oberá Tc

Martes 30

21 Echagüe vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Petrolero

21.30 LactearTf vs Dep. Norte

22 Hindu Club vs Independiente (SdE)