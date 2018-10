Intentará seguir por el mismo camino

Ciclista Juninense continúa su periplo por La Liga Argentina y esta noche enfrenta a Rocamora. El partido comenzará media hora antes de lo habitual, o sea a las 21, ya que para los domingos la dirigencia verdirroja decidió ese horario.

Los de Costa vienen de ganar sus primeros dos partidos como local (ante Racing y Gimnasia LP), pero hoy tiene un duro escollo que tratará de resolver favorablemente. Dirigen Gustavo D´Anna (Santiago del Estero), Maximiliano Cáceres (La Plata) y David Suárez (Olavarría).

Araujo: "Ojalá me reciban bien"

El juninense Mauro Araujo habló con "La Liga" y manifestó que será "un partido especial, la pasé muy bien mis dos años en Ciclista". Asimismo, mostró dudas con respecto al recibimiento de la gente: "No sé como me va a recibir la gente, ojalá que bien, pero no creo. Sabemos que Ciclista se hace fuerte en su cancha, tiene historia". Por último, dijo: "Tengo amigos en el plantel, así que ya empezaron las chicanas y los chistes. Trataremos de hacer un buen partido"

"Por el mismo camino"

Luego de la victoria ante Gimnasia LP, Leonardo Costa, técnico verdirrojo, se mostró contento "por la disposición que muestran los chicos para jugar cada partido. No nos puede pasar lo del tercer cuarto, que por ahí dejamos que Gimnasia se venga, y tenemos que frenar la reacción antes". Además, subrayó: "Tenemos que seguir por el mismo camino, mucho trabajo y concentración. Debemos ser intensos y proponer partidos incómodos para nuestros rivales"

Hoy

21 Ciclista vs Rocamora

21 Parque Sur vs La Unión

21 Platense vs Estudiantes (Ola)

21 Rivadavia (Mza) vs Español

21.30 San Isidro vs Dep. Norte

Mañana

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

22 Salta Basket vs Oberá Tc