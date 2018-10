Anoche ganaron San Martín y El Linqueño

El Linqueño tuvo que transpirar la camiseta para ganar en Baigorrita.

Recién en tiempo suplementario pudo quebrar la resistencia del Depo y se impuso por 78 a 71.

Además, San Martín quiere play off. Le ganó a Cavul 76 a 62 y da pelea por un lugar en cuartos de final. Detalle:



Anoche

U17San Martín 61 vs Cavul 84

Mayores San Martín 76 vs Cavul 62

U15 9 de Julio 111 vs Sarmiento48

Mayores Deportivo 71 vs El Linqueño 78



Domingo 28

Club San Martín

18 U15 San Martín vs El Linqueño

20 U19 San Martín vs El Linqueño

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Cavul



Lunes 29

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Ciclista

21.30 Mayores Sarmiento