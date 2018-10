Ciclista se hace fuerte en el “Coliseo”

Ciclista Juninense defendió bien la localía ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Le ganó 90 a 76 y sumó dos valiosos puntos en la tabla posicional.

Ciclista comenzó pegando de entrada con Jackson y Whithead, sumando a más tarde a Maximiliano Tamburini. Hizo un primer cuarto de 23 a 14 y le marcó la cancha a Gimnasia.

Y para no desentonar el “Guante” clavó un triplazo en el reinicio estirando las diferencias. Después el Verdirrojo no paró más. Le entró por todos lados al Lobo con Federico Giarrafa, Tobías Franchela y Corbin Jasckson, sin olvidarnos de los simples de Lucas Lombardi y Maximiliano Ríos: 48-27.

Tampoco lo dejó reaccionar el Verdirrojo a Gimnasia tras el descanso largo. Arrancó con dos triples, Giarrafa y Whitehead. Cuando todo pintaba para “toqueteo” Ciclista estuvo dos minutos sin convertir, permitiéndole una reacción a su adversario de turno.

La Bella, Arca, Cuello y Zuvich fueron los artífices del repunte visitante que hizo un cuarto de 16-26 (64-53 para Ciclista) poniéndose en partido de cara al cierre.

Pero Ciclista no dejó dudas en diez minutos finales brillantes y lo pasó por arriba. Maximiliano Ríos y Corbin Jackson, determinantes para clausurar el partido sin sobresaltos.

Este domingo, desde las 21, Ciclista vuelve a ser local ante Tomás de Rocamora.



Anoche

Villa San Martín 74vs Hindú Club 83

Rivadavia (Mza) 87 vs Español 77

Hoy

20 Sp América vs Echagüe

21 Independiente (Sde) vs Oberá Tc

21.30 Racing (Ch) vs Rocamora