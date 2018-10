Ciclista juega en el Coliseo ante Gimnasia

Ciclista Juninense se presenta esta noche nuevamente en el Coliseo del Boulevard, donde recibirá la visita del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, desde las 21.30.

El verdirrojo viene de hacer un gran papel en Olavarría, pero no pudo llevarse el triunfo que terminó siendo para el local 74-71. Serán árbitros Sebastián Moncloba (Pilar), Karina Vaccarelli (Capital) y Elías Bever(Capital). Será la primera vez que dirija una mujer en el Coliseo del Boulevard, un encuentro de Liga Argentina.

Viene de perder en Colón

Gimnasia LP viene de caer ante La Unión de Colón 86-83 en su debut en el torneo. Nuevamente contará en la base con “el eterno” Leonardo Labella y tiene jugadores de mucho nivel y trayectoria como Matías Sesto, Matías Cuello (ex Rocamora y Ameghino), además de contar en la zona pintada con Agustín Zuvich, un uruguayo que se presentó con 27 puntos y 14 rebotes en el debut.

La fecha

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

22 Rivadavia (Mza) vs Español

Sábado 27

20 Sp América vs Echagüe

21 Independiente (Sde) vs Oberá Tc

21.30 Racing (Ch) vs Rocamora

Domingo 28

21 Ciclista vs Rocamora

21 Parque Sur vs La Unión

21 Platense vs Estudiantes (Ola)

21 Rivadavia (Mza) vs Español

21.30 San Isidro vs Dep. Norte