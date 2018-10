Argentino-Obras, el 4

Argentino y Obras Sanitarias iniciarán los octavos de final el domingo 4 de noviembre en Junín. El miércoles 7 se jugará la revancha en El Templo del Rock y si es necesario el viernes 9 va el desempate.

ZONA CAMPEONATO

ZONA REPECHAJE - TRES (3) JUEGOS

Jugarán esta serie los clasificados 4º y 5° de cada Grupo, enfrentándose de la siguiente manera:

R1 San Martín vs. Regatas

R2 Libertad vs Olímpico

R3 Boca vs Hispano

R4 Bahía Basket vs Quilmes

*Los ganadores pasarán a los Octavos de Final del Súper 20. Los perdedores terminan su actuación en este Torneo.

OCTAVOS DE FINAL - TRES (3) JUEGOS

Jugarán esta serie los clasificados del 1ro al 3er puesto de cada Grupo y los ganadores de la Zona Repechaje, enfrentándose de la siguiente manera:

1º Juego: SAN MARTÍN o REGATAS vs. ATENAS 05/11/2018

2º Juego: ATENAS vs. SAN MARTÍN o REGATAS 08/11/2018*

3º Juego: ATENAS vs. SAN MARTÍN o REGATAS 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: QUIMSA vs. LA UNIÓN DE FORMOSA 05/11/2018

2º Juego: LA UNIÓN DE FORMOSA vs. QUIMSA 08/11/2018*

3º Juego: LA UNIÓN DE FORMOSA vs. QUIMSA 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: COMUNICACIONES vs. INTITUTO 04/11/2018

2º Juego: INSTITUTO vs. COMUNICACIONES 07/11/2018*

3º Juego: INSTITUTO vs. COMUNICACIONES 09/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: OLÍMPICO o/y LIBERTAD vs. ESTUDIANTES 04/11/2018

2º Juego: ESTUDIANTES vs. OLÍMPICO o/y LIBERTAD 07/11/2018* (***)

3º Juego: ESTUDIANTES vs. OLÍMPICO o/y LIBERTAD 09/11/2018* (**) (***)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: FERRO vs GIMNASIA 04/11/2018

2º Juego: GIMNASIA vs FERRO 08/11/2018*

3º Juego: GIMNASIA vs FERRO 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: WEBER BAHÍA BASKET o QUILMES vs. SAN LORENZO 05/11/2018

2º Juego: SAN LORENZO vs WEBER B.B. o QUILMES 08/11/2018*

3º Juego: SAN LORENZO vs WEBER B.B. o QUILMES 10/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: BOCA o HISPANO vs. PEÑAROL de MAR DEL PLATA 03/11/2018

2º Juego: PEÑAROL de MAR DEL PLATA vs. BOCA o HISPANO 06/11/2018*

3º Juego: PEÑAROL de MAR DEL PLATA vs. BOCA o HISPANO 08/11/2018* (**)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO

1º Juego: ARGENTINO vs. OBRAS BASKET 04/11/2018

2º Juego: OBRAS BASKET vs. ARGENTINO 07/11/2018* (***)

3º Juego: OBRAS BASKET vs. ARGENTINO 09/11/2018* (**) (***)

* En la mejor ubicación

** DE SER NECESARIO.