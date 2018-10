Los Indios goleó anoche a Club Junín

Los Indios sumó dos puntos vitales en busca del segundo lugar de la tabla posicional del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche goleó a Junín por 80 a 57 con un retorno a toda orquesta de Pablo Martínez, que le cambió la cara al equipo (4 triples, 3 dobles, 4 asistencias y 11 rebotes).

Además Adriano Di Biaggio (4 triples, 1 doble, 2 simples) va tomando ritmo y los pibes Canarios pusieron todo.

Junín hizo un primer tiempo impecable. Hasta ahí aguantó. Después fue cediendo ante un equipo con una preparación diferente.





Hoy

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín

Club El Linqueño

U15 El Linqueño vs Ciclista

U19 El Linqueño vs Ciclista

Viernes 26

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Sarmiento

Club Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs El Linqueño