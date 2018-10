Ciclista Juninense derrotó a El Linqueño

Ciclista Juninense también quiere jugar play off del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche derrotó en el Coliseo del Boulevard a El Linqueño por 73 a 67 y sumó dos valiosos puntos a la tabla posicional.

El partido fue parejo en el primer tiempo donde prevalecieron las marcas por sobre el juego ofensivo y de ahí que se deslució el partido.

Lucas Lombardi comandó los ataques locales en el primer cuarto que ganó 14-11 el Verdirrojo, pero en los segundos diez minutos El Linqueño acertó una bola más contando con los triples de Felipe Giangrandi y Tomás Barrera. El parcial fue de 25-24.



Mejoró sustancialmente el goleo en el complemento, donde la puntería estuvo a la orden del día.

Notable trabajo de Felipe Japez (3 triples, 1 doble, 3 simples) en el dueño de casa marcándole el camino a la victoria, muy bien complementado por el pivot Juan Pomés (4 dobles, 2 simples) que ganó en la pintura aportando puntos claves.

El Linqueño comenzó a correr de atrás, con un equipo más corto, donde no alcanzaron las 14 anotaciones de Renzo Diperna y las 10 de Ignacio Moral.

Hoy Los Indios recibe a Club Junín, desde las 21, en el estadio Tomás Corrado.

Anoche

U17 Argentino 64 vs Porteño 60

Mayores Argentino 87 vs Porteño 82

U17 Ciclista 64 vs El Linqueño 52

Mayores Ciclista 73 vs El Linqueño 67

Hoy

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Junín

Club El Linqueño

U15 El Linqueño vs Ciclista

U19 El Linqueño vs Ciclista

Jueves 25

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín