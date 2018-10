Jugaron otra fecha del campeonato local

Este fin de semana se disputó una nueva fecha del campeonato local de minibásquetbol, que organiza la Asociación Juninense.

La mayoría de partidos se disputaron en nuestra ciudad, mientras que en Lincoln fue el clásico entre Cavul y El Linqueño.

El detalle de la jornada es el siguiente:





Resultados

Minibásquet:

9 de Julio blanco 0 vs San Martín 4

Los Indios azul 3 vs Ciclista 1

9 de Julio Celeste 4 vs San Martín 0

Club Junín 0 vs Porteño 4





Categoría U-13:

El Linqueño 48 v Cavul 65

9 de Julio 85 vs San Martín 38





Lo que viene

La 22ª fecha, undécima de las revanchas, tiene esta programación prevista:

Argentino vs. 9 de Julio Blanco; Los Indios vs. Sarmiento; Ciclista Juninense vs. El Linqueño; Porteño de Chacabuco vs. 9 de Julio Celeste; San Martín vs. Club Junín y Cavul de Lincoln vs. Los Indios "B".