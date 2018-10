Ciclista Juninense visita esta noche, por la segunda fecha, a Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense se presenta esta noche en la ciudad de Olavarría, en la continuidad de la Liga Argentina de Básquetbol 2018-2019. Será el segundo partido de los dirigidos por Leonardo Costa, que vienen de ganarle a Racing de Chivilcoy en el debut, por 87 a 84.

El encuentro comienza a la hora 21 en el "Parque Guerrero" y será dirigido por los árbitros Javier Mendoza (de Gualeguaychú), Guillermo Grondona y Franco Buscaglia (ambos de la Capital Federal).



Plantel renovado en Olavarría

Tras perder dos finales seguidas, la dirigencia optó por cambiar la mayoría de jugadores del plantel anterior y sólo repitió a tres: Andrés Lugli, Santiago Arese y Agustín Brocal. Se trata naturalmente de un candidato al título y que se hace fuerte de local. Llevó refuerzos de jerarquía como Jeremías Sandrini (ex Lanús), el ex Argentino Mariano García, y los ex Ciclista Pablo Moya Appendino y Jeffrey Merchant.

En declaraciones al diario "El Popular", Santiago Arese, quien jugó en Argentino de Junín en la Liga Nacional, comentó lo siguiente:

"Queremos ganar en el debut porque estamos ante nuestra gente y tenemos la obligación siempre de estar arriba en la tabla de posiciones". Además añadió: "Ya vimos a Ciclista que ganó su primer partido, con un equipo joven. Son peligrosos. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, defender duro y hacer valer nuestra localía. La motivación es siempre la misma, no importa cómo nos fue las temporadas anteriores"

Si bien todavía no debutó en el torneo, Estudiantes de Olavarría tiene piezas claves como Arese, Jeremías Sandrini viene de jugar en Echagüe y la potencia en el poste bajo de Mariano García y Pablo Moya Appendino. Por su parte, el Verdirrojo tuvo en el debut un trío determinante: Maximiliano Ríos (24 puntos), Corbin Jackson (18) y Maximiliano Tamburini (16).





La programación

Hoy se jugarán estos encuentros:

A las 21, Barrio Parque vs. San Isidro.

Desde las 21.30: Estudiantes (Olavarría) vs. Ciclista Juninense; Deportivo Viedma vs. Rivadavia de Mendoza; y Deportivo Norte vs. Lactear Tf.