Nueve de Julio defiende el invicto ante Sarmiento

Esta noche habrá una doble jornada basquetbolística en el inicio de las actividades semanales de la Asociación Juninense .

En nuestra ciudad, 9 de Julio defiende el invicto ante Sarmiento. Juegan desde las 21.30 en el estadio "Rodolfo Palomo, del barrio del Obelisco.

Además, en Lincoln, Cavul es local ante Club Junín. Este partido va desde las 21 sin preliminar.

Programa

Hoy

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Club 9 de Julio

19.30 U17Nueve de Julio vs Sarmiento

21.30 Mayores Nueve de Julio vs Sarmiento





Martes 23

Club Argentino

19.30 U17Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U15El Linqueño vs Ciclista

21.30 U19 El Linqueño vs Ciclista

Miércoles 24

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Junín

Club Ciclista

19.30 U17Ciclista vs El Linqueño

21.30 Mayores Ciclista vs El Linqueño



Jueves 25

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín

Viernes 26

Club San MartÍn

19.30 U17San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Sarmiento

Club Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs El Linqueño.