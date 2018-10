El mejor comienzo para Ciclista Juninense

Ciclista Juninense comenzó con el pie derecho en La Liga Argentina. Derrotó a Racing de Chivilcoy por 87 a 84.

Un comienzo de alto goleo y poca marca. Jugaron a Correr y tirar. En medio de este contexto, Ciclista acertó una bola más (Enzo Amado sobre el final con dos libres) y por eso ganó 23-22. Durante el desarrollo, Maximiliano Ríos fue determinante en el goleo para Ciclista, como Erbel De Pietro para la visita.

En en segundo cuarto bajaron obligatoriamente la intensidad de juego y Ciclista fue ajustando la defensa al tiempo que sostuvo un goleo que le permitió irse ganador al descanso largo por 41-37.



Una ráfaga de Maximiliano Tamburini y el cierre de Maximiliano Ríos le alcanzó para marchar al frente en el marcador.

Barrales, Garro y De Pietro hicieron un parcial de 11-2 tras el reinicio del partido, disparando a Racing en el marcador (43-48).

Corbin Jackson, Maximiliano Tamburini, Federico Giarrada y otra vez Maximiliano Ríos en el cierre arrimaron los números 62-64 (con dos simples de Andujar quedó arriba la visita ya sin tiempo por jugarse).

El último cuarto fue no apto para cardíacos. Pareció que se lo llevaba Racing, pero lo empató el Guante, Maximiliano Tamburini (84 iguales) con un triplazo a falta de diez segundos y sobre la chicharra apareció la figura del partido –Maximiliano Ríos- con otro triplazo para dejar el juego 87 a 84 y pasar por boletería a cobrar todos los tickets a ganador.

Este lunes Ciclista Juninense visita a Estudiantes de Olavarría.





Anoche

Oberá 72 vs Villa San Martín 75

La Unión 68 vs Platense 76

Salta 89 vs Hindú 77



Hoy

20 Sp América vs Lactear Tf

21 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

21.30 Atenas vs Rivadavia (Mza)