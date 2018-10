Ganó Sarmiento y da pelea por la clasificación

Anoche continuó la actividad de primera división por el campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Sarmiento derrotó como local a Deportivo Baigorrita, en Arias y Necochea, por 80-62. El Verde se prende en la lucha por un lugar en los play off. La clasificación de los de abajo va a estar muy apretada.

Fue un partido de alternativas cambiantes donde el Verde dominó el cuarto inicial con los triples de Santiago Mechedze, Matías Chemile y Mateo Moretti. Luego Baigorrita se acomodó en los segundos diez minutos con un interesante juego colectivo y logró gol en manos de Francisco Sayar, Ignacio Villarreal y Pablo Panetta (29-24).



En el complemento se soltó más Sarmiento, logró penetraciones con Patricio Loncar y tuvo peso en la pintura con Matías Chemile. Le alcanzó para redondear una goleada por 80 a 62. Detalle:

Anoche

Mayores Sarmiento 80 vs Baigorrita 62

U17 Argentino 65 vs Los Indios 45

Hoy

Club El Linqueño

19.30 U17 El Linqueño vs 9 de Julio

21.30 Mayores El Linqueño vs 9 de Julio

Sábado 20

Club Ciclista

18 U15 Ciclista vs Cavul

Lunes 22

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Club 9 de Julio

19.30 U17 Nueve de Julio vs Sarmiento

21.30 Mayores Nueve de Julio vs Sarmiento

Martes 23

Club Argentino

19.30 U17 Argentino vs Porteño

21.30 Mayores Argentino vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño vs Ciclista

21.30 U19 El Linqueño vs Ciclista

Miércoles 24

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Argentino

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs Junín

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs El Linqueño

21.30 Mayores Ciclista vs El Linqueño

Jueves 25

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Junín

21.30 U19 Los Indios vs Junín

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs San Martín



Viernes 26

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21.30 Mayores San Martín vs Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Sarmiento

Club Baigorrita

21 Mayores Deportivo vs El Linqueño