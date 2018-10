Ciclista pone primera

Ciclista Juninense inicia su camino en la Liga Argentina 2018-2019 ante Racing de Chivilcoy.

La cita es esta noche, desde las 21.30, en El Coliseo del Boulevard.

El verdirrojo armó un equipo joven, mezclando experiencia con Maximiliano Ríos y los dos extranjeros: Corbin Jackson y Josiah Whitehead.

Serán árbitros Raúl Lorenzo (Capital), Cristian Alfaro (Rosario) y David Schkair (Capital).

¿Cómo llega Racing?

El elenco que dirige Diego Dambrosio viene de ascender del Federal, con un invicto de 32 partidos. Mantuvo la base (Alejo Barrales, Carlos Paredes, Santiago Barrales, Erbel De Pietro, Lucas Andújar) y contrató refuerzos en la zona pintada como el venezolano Marcelo Parra, el estadounidense Tyrone O´Garro (viene de jugar en Parque Sur) y el bahiense Nicolás Ojeda. En los amistosos, sumó 3 triunfos y una derrota. Es un buen equipo.

Los amistosos verdirrojos

Ciclista superó a Porteño de Chacabuco, Argentino de Pergamino y Pico FC esta pretemporada. El equipo se mostró muy bien, ante rivales naturalmente inferiores. Los 3 partidos se definieron por goleadas, pero sirvió para repasar los sistemas y agarrar roce de juego.

Buscará repetir

La última vez que Ciclista debutó ante un equipo chivilcoyano fue en la temporada 2013-2014. Fue ante San Lorenzo, como visitante, y triunfó 90-83 el equipo en ese entonces dirigido por Pagura. La temporada lo encontraría como campeón al verdirrojo, en el final del camino, en cancha de Instituto.

Debut en el banco y tres que vuelven

Oficialmente se producirá el debut de Leonardo Costa como entrenador jefe de Ciclista Juninense, reemplazando a Guillermo Tasso y Daniel "Z" Rodríguez, que estuvieron el campeonato pasado. Además, 3 jugadores vuelven a la institución: Bruno Conti, Maximiliano Tamburini y Maximilano Ríos.

Programa

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

21.30 Ciclista vs Racing (Ch)

21.30 La Unión vs Platense

22 Salta Basket vs Hindú Club

Fixture Verdirrojo

19-10 Ciclista vs Racing

22-10 Estudiantes vs Ciclista

26-10 Ciclista vs Gimnasia

28-10 Ciclista vs Rocamora

05-11 Rocamora vs Ciclista

09-11 Ciclista vs Estudiantes

14-11 Gimnasia vs Ciclista

18-11 Parque Sur vs Ciclista

25-11 Ciclista vs La Unión

29-11 La Unión vs Ciclista

02-12 Ciclista vs Platense

07-12 Ciclista vs Parque Sur

10-12 Racing vs Ciclista

14-12 Platense vs Ciclista