Ciclista presentó plantel e indumentaria

Este fin de semana Ciclista Juninense presentó el plantel y la indumentaria que utilizará en la Liga Argentina 2018/2019, bajo un gran marco de público que lo acompañó. Hubo un gran show, rifas, premios y testimonios.

Habló el presidente

El presidente Miguel Had tomó el micrófono y agradeció a los socios y simpatizantes que apoyaron esta nueva comisión directiva. Además, hizo referencia al entrenador Leonardo Costa, con quien está "muy agradecido porque aceptó de muy buena manera dirigir un plantel de jóvenes y siempre está a disposición". Por último, el mandamás verdirrojo, hizo referencia a las cenas que se celebrarán una vez por mes, "porque se había perdido eso de juntarnos, de vernos y compartir buenos momentos".

La marca GOI

Had también agradeció al "Gallego" Barile, dueño de la marca GOI, quien vestirá al Verdirrojo este año, por primera vez. Se presentaron 3 camisetas, una negra, una roja y la blanca, de visitante. Además de una llamativa sudadera, buzos, las chombas y unos camperones muy modernos.

El capitán Tamburini también tomó la palabra

El joven tirador, Maximiliano Tamburini, también tomó la palabra y agradeció todas las muestras de cariño recibidas. El capitán comentó que el equipo "no promete resultados, pero sí trabajo y sacrificio" y sentenció que "Ciclista es el más grande y con más historia de la categoría".

Fixture

19-10 Ciclista vs Racing

22-10 Etudiantes vs Ciclista

26-10 Ciclita vs Gimnasia

28-10 Ciclista vs Rocamora

05-11 Rocamora vs Ciclista

09-11 Ciclista vs Estudiantes

14-11 Gimnasia vs Ciclista

18-11 Parque Sur vs Ciclista

25-11 Ciclista vs La Unión

29-11 La Unión vs Ciclista

02-12 Ciclista vs Platense

07-12 Ciclista vs Parque Sur

10-12 Racing vs Ciclista

14-12 Platense vs Ciclista