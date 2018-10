Argentino ya está en Comodoro Rivadavia

El plantel profesional de Argentino de Junín partió anoche a las 22.40 rumbo a Comodoro Rivadavia en un vuelo regular de la Aerolínea Andes.

Tras arribar al Sur del país, la delegación se alojó en el Hotel Austral.

La primera práctica será en el Socios Fundadores, esta noche desde las 21 horas.

Luego, el día del partido, a las 12 será el turno del segundo entrenamiento.

El jugador extranjero Raheem Bowman, que no fue de la partida en el juego de antenoche contra Peñarol de Mar del Plata, continúa con tratamiento kinésico y evoluciona favorablemente.

Será probado en los entrenamientos para ver si puede estar presente ante Gimnasia.

Hoy

21 Instituto vs Olímpico

21.30 Estudiantes (Cdia) vs La Unión Fsa

Miércoles 17

21 Quilmes vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

Jueves 18

21 Hispano vs Obras Sanitarias

21 Peñarol vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Olímpico

Viernes 19

21 Ferro vs Boca Juniors

21.30 San Martín vs Comunicaciones

21.30 Libertad vs Instituto



Sábado 20

20 Argentino vs Weber Bahía