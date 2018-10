Parcial disputa de la décima fecha de revanchas

La décima fecha del campeonato local de minibásquetbol tuvo una disputa parcial. Los dos partidos que le correspondían a 9 de Julio fueron postergados porque viajó a un encuentro de mini a Buenos Aires. Y Porteño el viernes no consiguió Traficc para viajar y el partido contra Junín está postergado.

En tanto el próximo fin de semana va la última fecha del campeonato.

Mini

Baigorrita vs Sarmiento (amistoso)

Baigorrita 0 vs Argentino 20

Los Indios azul 0 vs San Martín 4

Lo que viene

22º Fecha 11° Rev.

Argentino vs 9 de Julio Blanco

Los Indios vs Sarmiento

Ciclista vs Linqueño

Porteño vs 9 de Julio Celeste

San Martín vs Junín

Cavul vs Los Indios B