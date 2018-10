Jugadores de nuestro país disputaron amistosos en EE.UU.

Los Angeles Clippers no tuvieron piedad de Maccabi Haifa y los derrotaron 124 a 76 en el Staples Center. La escuadra angelina ha mostrado un buen funcionamiento y está invicto con cinco triunfos. El conjunto israelí, con el chacabuquense Ariel Eslava y Juan Bergel en la plantilla, cerró su etapa de amistosos NBA sin triunfos.

Los angelinos desde el primer cuarto dominaron con un parcial 8-0 en el comienzo. Luego, la diferencia se agrandó y finalizó 32-18 esta primera manga. Montrezl Harrell, Lou Williams y Tobias Harris tuvieron acción protagónica en el equipo.

En el segundo episodio, los Clippers le sacaron el doble de ventaja y dejó al descanso largo el partido 70-35. Harrell siguió siendo la amenaza principal, luego fue Boban Marjanovic con una serie de conversiones cerca del aro y Danilo Gallinari junto a Marcin Gortat dominaron la pintura sobre el cierre.

Para el tercer segmento, la diferencia ya era más del doble y Doc Rivers, muy inteligente, comenzó a mover la banca para hacer descansar a sus jugadores más importantes y darle frescura al equipo. Shai Gilgeous-Alexander en primer lugar; Jerome Robinson en segundo lugar; y Tyrone Wallace en tercera instancia quienes fueron imposibles de marcar para los israelitas. Al cabo de esta parte, Los Angeles estaba arriba 94-42 tras el parcial 24-7.

En el último momento de la noche, los NBA bajaron la guardia y les permitieron llevarse 34-30 el sprint a Maccabi Haifa. Lucas Hausman fue la mejor cara del encuentro en este trayecto. También tuvo rodaje para los NBA otro jugador con sangre latina: el colombiano Ángel Delgado, quien lucha por un lugar entre los 15 del roster. Fue final y victoria 124 a 76 para Los Clippers.

En los Clippers se destacó por encima del resto Boban Marjanovic viniendo desde el banco con 18 puntos y 12 rebotes. Montrezl Harrell y Danilo Gallinari, con 12 por lado, consiguieron estar en el lote de anotación del equipo.

Anthony Fisher con 12 unidades fue lo mejor de Maccabi. El joven ruso Daniel Koperberg ayudó con 10 tantos y el norteamericano Lucas Hausman llegó a anotar otros 10.

El ala pívot Ariel Eslava estuvo en cancha 11 minutos donde convirtió cuatro puntos (2-5 en dobles), dos rebotes, una asistencia, un robo, una pérdida y una falta personal. Por otra parte, el base Juan Bergel en ocho minutos no lanzó al aro, capturó un rebote, perdió cuatro pelotas e hizo un foul.

Toronto Raptors le propinó la quinta caída en fila a New Orleans Pelicans al ganarle 134 a 119 en el primer juego de la noche. Los canadienses, en cambio, ya llevan cuatro triunfos en la pretemporada. Luego de recuperarse de una desventaja de seis puntos en el primer cuarto, los Raptors encendieron la máquina de anotación y se llevaron por encima a su rival. La paliza tuvo la particularidad que el elenco d Nick Nurse no contó con sus principales jugadores, quienes descansaron en esta ocasión.

El mejor jugador de la noche fue Pascal Siakam. El interno alcanzó los 21 puntos y 11 rebotes como parte del cinco inicial. Malachi Richardson realizó otros 21 desde el banquillo para sumar en la consideración del técnico. OG Anunoby y Kay Felder, con 15 cada uno, fueron otros puntos fuerte de la visita.

Para la escuadra local que no levanta cabeza, tuvo a Anthony Davis como mejor jugador en la cancha al totalizar 36 tantos, 15 recobres, cuatro tapas y tres asistencias. Julius Randle, con 20 unidades y 11 tableros desde el banco, llegó por detrás del pívot.

Utah Jazz derrotó con firmeza 132 a 93 a Sacramento Kings en otro de los encuentros nocturnos de este jueves. El primer cuarto ganado 39-10 fue el quiebre rápido del partido, que en ningún momento corrió riesgo de cambio de liderato.

Rudy Gobert, pívot y actual Jugador Defensivo del Año, alcanzó los 18 tantos y siete rebotes en tan sólo 17 minutos de juego. Alec Burks y Grayson Allen con 17 y 14 unidades, respectivamente, llegaron en segundo y tercer lugar en la lista de anotación. Para Sacramento, por otra parte, se destacó la dupla interna Marvin Bagley III con 18 tantos y ocho rebotes; y Willie Cauley-Stein con 17 puntos.