Nueve de Julio ganó y se aferra a la punta

Por el campeonato de la Asociación Juninense de Básquetbol, anoche 9 de Julio derrotó a Cavul por 84 a 74 y es más puntero que nunca. Club Junín le ganó a San Martín por 62 a 54 y acaricia los play off. Detalle:

Anoche

Mayores Junín 62 vs San Martín 54

U17 9 de Julio 92 vs Cavul 88

Mayores 9 de Julio 84 vs Cavul 74

Mini, hoy

9 de Julio “Blanco”Vs. Cavul

Los Indios “B” Vs. San Martín

Junín Vs.Porteño

Los Indios “B” Vs. Porteño

9 de Julio “Celeste” Vs.Ciclista

El LinqueñoVs.Los Indios “A”

Dep.Baigorrita/Sarm. Vs. Argentino .