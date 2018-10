Ciclista, a Mar del Plata

El Club Unión de Mar del Plata es el organizador del pentagonal final del Provincial U17 de clubes de la provincia de Buenos Aires.

Desde el martes de la semana entrante, Central Buenos Aires de Zárate, Unión de Mar del Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Bahiense del Norte, Ciclista Juninense y Gimnasia de La Plata disputarán esta finalísima en la balnearia localidad de Mar del Plata. Detalle:

Fixture

Martes 16

18 Central Bs. As. (Zárate) vs Ciclista (Junín)

20 Union (MdP) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Bahiense del Norte (Bahia Blanca)

Miércoles 17

10 Unión (MdP) vs Central Bs. As. (Zárate)

10 Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Ciclista (Junín)

Libre: Gimnasia (La Plata)

18 Bahiense del Norte (Bahia Blanca) vs Gimnasia (La Plata)

20 Union (MdP) vs Ciclista (Junín)

Libre: Central Bs. As. (Zarate)



Jueves 18

10 Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Central Bs. As. (Zarate)

10 Ciclista (Junín) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Union (MdP)

17 Central Bs. As. (Zárate) vs Gimnasia (La Plata)

19 Union (MdP) vs Bahiense del Norte (Bahía Blanca)

Libre: Ciclista (Junín)

Local

Hoy

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs San Martín

Mañana

Club Junín

21 Mayores Junín vs San Martín

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Cavul

21.30 Mayores 9 de Julio vs Cavul.