Victorias de Los Indios y Ciclista Juninense

En la doble jornada basquetbolística de anoche, Los Indios goleó como visitante a un juvenil plantel de Argentino por 88 a 32 y Ciclista Juninense derrotó a Porteño de Chacabuco por 80 a 68. Detalle:

Anoche

Mayores Argentino 32 vs Los Indios 88

U15 Junín 34 vs San Martín 51

U19 Junín 69 vs San Martín 60

U17 Ciclista 61 vs Porteño 56

Mayores Ciclista 80 vs Porteño 68

Hoy

Club Argentino

19.30 U15 Argentino vs Los Indios

21.30 U19 Argentino vs Los Indios

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Ciclista

Jueves 11

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs San Martín

Viernes 12

Club Junín

21 Mayores Junín vs San Martín

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Cavul

21.30 Mayores 9 de Julio vs Cavul.