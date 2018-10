Josiah Whitehead ya entrenó con Ciclista

Ciclista Juninense ya entrena con plantel completo por primera vez en la pretemporada.

Ayer ya realizó su primer entrenamiento el ala pivotJosiah Whitehead, que nació en Virginia (EEUU) y mide 1.98m.

El verdirrojo se sigue preparando para el debut del 19 de octubre ante Racing de Chivilcoy, en el Coliseo del Boulevard.

Cena de Presentación

Ciclista celebrará la clásica cena de presentación el próximo domingo 14, en las instalaciones del club.

Obviamente se presentará al nuevo plantel y cuerpo técnico, más las nuevas autoridades. Además, los allegados podrán disfrutar de un gran show, pizza libre y servicio de cantina. Por último, se dará a conocer las nuevas camisetas para la temporada 2018-2019, a cargo por primera vez en la historia, de la marca GOI.

Próximo amistoso

Seguramente este viernes llegue al Coliseo el buen equipo de Pico FC. Un club histórico que se prepara para jugar TFB. Recordemos que el primer amistoso que disputó el Verdirrojo fue victoria ante Porteño 88-60.

Abonos populares

Al igual que el año pasado, Ciclista lanzó a la venta los abonos populares, para aquellos simpatizantes que no irán a la platea. El valor del mismo es de $1400 y sirven para toda la temporada regular. Este año se espera un gran marco de público, a pesar de las dificultades que atraviesa el país.



Fixture

19-10 Ciclista vs Racing

22-10 Etudiantes vs Ciclista

26-10 Ciclita vs Gimnasia

28-10 Ciclista vs Rocamora

05-11 Rocamora vs Ciclista

09-11 Ciclista vs Estudiantes

14-11 Gimnasia vs Ciclista

18-11 Parque Sur vs Ciclista

25-11 Ciclista vs La Unión

29-11 La Unión vs Ciclista

02-12 Ciclista vs Platense

07-12 Ciclista vs Parque Sur

10-12 Racing vs Ciclista

14-12 Platense vs Ciclista.