Argentino volvió a sonreir

Luego de tres juegos de sequía como visitante, el Turco mantuvo el invicto de local en el Torneo Súper 20, superando a Gimnasia y Esgrima de Comodoro por 80 a 70.

Argentino no tuvo el comienzo ideal, pero fue ajustando el equipo sobre la marcha. Gimnasia sacó una diferencia de 7-0 y obligó al local a frenar el partido con un tiempo muerto computado. Allí añadió más jugadores nacionales al plantel y cambió la estrategia del juego comenzando a crecer numéricamente. Nicholas Wiggins y Guido Mariani fueron los estandartes ofensivos que mostró el dueño de casa para pasar a mandar 19-16 al cierre del cuarto.

Los segundos diez minutos marcaron una transición en el juego donde prácticamente no se sacaron ventaja, pero Argentino mantuvo la diferencia ganadora para irse al descanso largo 37-33.



Bien Guido Mariani (2 triples, 1 doble), una ráfaga de Ramiro Trebucq, otra volcada de Wiggins y los aportes de Slider-Bowman le alcanzaron para mantenerse ganador.

No hubo variaciones en el tercer segmento. Argentino tuvo a un encendido Guido Mariani (2 triples, 2 dobles), más la aparición del tirador extranjero Calvin Crawford y dos zurdazos de Bowman, fue arto suficiente para sostenerse arriba 58-51.

Lo mejor de Gimnasia estuvo en el arranca del último cuarto cuando aprovechó una formación de cuatro extranjeros juntos en su adversario. Se puso a dos (63-61) y lo destrabó Crawford con un triplazo, devolviéndole acto seguido la sonrisa a la cara a los hinchas Nicholas Wiggins con una volcada estupenda.

Pero Gimnasia embarró la cancha nuevamente (68-66) y esta vez el que levantó la gente fue Gastón García con un triplazo y ya no hubo más nada que hacer para Gimnasia.

Argentino aseguró el cierre de acuerdo a los manuales y sigue invicto de local en el Súper 20.

Este domingo viene al “Fortín de las Morochas” Peñarol de Mar del Plata.

Anoche

Quimsa 90 vs Libertad 70

Atenas (Cba) 59 vs Instituto 50

Hoy

21 Ferro vs Hispano

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Peñarol vs Quilmes

Miércoles 10

21 Boca vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Regatas