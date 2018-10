Argentino, por la recuperación ante Gimnasia

El Turco vuelve a jugar en el Fortín de Las Morochas, luego de la negativa gira que tuvo por Mar del plata y Bahía Blanca, donde no pudo obtener ningún triunfo. En este nuevo formato de Súper 20, Argentino no pudo ganar aún en la ruta, pero tampoco perdió en Las Morochas, por lo que hoy ante Gimnasia de Comodoro buscará mantener la racha.

Desde las 21, dirigen el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el capitalino Raúl Lorenzo.

Gimnasia, un viejo conocido

El rival de esta noche, Gimnasia de Comodoro, ya es un equipo que Argentino está acostumbrado a ver. Las últimas dos temporadas, se encontraron en Octavos de Final de los play-off y en ambas triunfó el elenco sureño por 3-1. Será la primera vez que se vean las caras en esta temporada. El equipo de Villagrán se encuentra segundo en el grupo con 3 triunfos y 2 derrotas.

Romero: "Queremos seguir sólidos"

El capitán de Gimnasia, Diego Romero dialogó con "La Liga" y comentó que "Argentino es un rival difícil, lo conocemos bien y sabemos que se hace fuerte en su cancha. Es una ciudad difícil, pero tenemos que estar concentrados". Además, agregó: "Ellos se basan mucho en sus extranjeros, esta temporada tienen una formación con 4 yankees y eso puede ser peligroso si no estamos atentos. Tenemos que defender bien". Por último, el pivot deseó "una victoria. Queremos seguir sólidos y mantenernos arriba en la tabla"

Hoy

21 Quimsa vs Libertad

21 Argentino vs Gimnasia (Cr)

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

Martes 9

21 Ferro vs Hispano

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Peñarol vs Quilmes

Miércoles 10

21 Boca vs San Lorenzo

22 La Unión Fsa vs Regatas.