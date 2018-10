Cinco partidos de mini le dieron color al sábado

Este fin de semana se jugaron mayoritariamente los partidos de mini básquetbol, dado que en U13 el provincial de Bahía Blanca hizo que se postergaran casi todos los cotejos oportunamente previstos. Detalle:

Resultados

Mini

Junín 1 vs Ciclista 3

Baigorrita 0 vs 9 de Julio Blanco 4

San Martín 2 (46) vs Cavul 2 (54)

Los Indios Amarillo 4 vs 9 de Julio Celeste 0

Argentino 3 vs El Linqueño 1

U13

Argentino 58 vs El Linqueño 29

Lo que viene

21º Fecha 10° Rev.

9 de Julio Blanco vs Cavul

Los Indios B vs San Martín

Junín vs Porteño

9 de Julio Celeste vs Ciclista

Linqueño vs Los Indios

Sarmiento vs Argentino

22º Fecha 11° Rev.

Argentino vs 9 de Julio Blanco

Los Indios vs Sarmiento

Ciclista vs Linqueño

Porteño vs 9 de Julio Celeste

San Martín vs Junín

Cavul vs Los Indios B.