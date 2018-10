El Flamengo de Balbi no pudo ante el Magic

El Flamengo brasilero tuvo su prueba NBA ante el Orlando Magic y más allá de que el resultado en estos casos es poco más que una anécdota, hay que marcar que quedó muy lejos en el marcador: perdió 119-82, en un partido en el que ya caía por 67-43 al llegar al entretiempo.

En el Fla fue titular el argentino Franco Balbi, quien terminó con 2 puntos, 1 rebote y 8 asistencias, aunque no tuvo una buena noche para el aro: 1-7 en dobles y 0-2 en triples durante sus 30 minutos en el campo de juego (fue el que más jugó por los sudamericanos).

En el ganador hubo una gran tarea del explosivo Aaron Gordon, autor de 29 puntos y 8 rebotes en 23 minutos de acción, mientras que Nikola Vucevic sumó 21 tantos y 7 rebotes. Por el lado del Flamengo no alcanzaron los 19 de Marquinhos, ni los 14 y 12 rebotes de Anderson Varejao.

Golden ante Sacramento

Fue una noche especial para la ciudad de Seattle, que volvió a recibir un partido NBA después de más de 10 años, tras la recordada mudanza de los Sonics a Oklahoma City, donde cambiaron su nombre al Thunder. En esta ocasión, el duelo se produjo entre los bicampeones Warriors y los Kings, pero quien se llevó todas las miradas fue Kevin Durant.

El alero, que recordemos jugó su temporada de rookie en Seattle, le rindió un buen homenaje a los desaparecidos Sonics, utilizando una clásica camiseta de Shawn Kemp durante las presentaciones de jugadores y la previa del salto inicial.

Por más que se trate de un equipo que está afuera de la competencia, no es para nada normal observar a un protagonista dejar de lado sus colores actuales para utilizar los de otro conjunto, a minutos del comienzo de un partido.

Luego, los Warriors fueron demasiado para Sacramento, en un partido que ya estaba definido en el primer cuarto (39-18) y que acabó con un 122-94 en favor de los de Oakland. ¿Cómo le fue a Durant? Nada menos que 26 puntos en 25 minutos, siendo el segundo goleador del ganador, detrás de los 30 puntos en 22 minutos de Klay Thompson.

Madrid venció a Valencia

El Real Madrid sumó este viernes su segunda victoria de la temporada en la Liga Endesa al imponerse en la pista del Valencia Basket tras un parcial de 5-21 en el tercer cuarto que catapultó al equipo de Pablo Laso ante un rival que despertó en el último parcial, aunque ya era tarde para poner nervioso al campeón.

La presencia de Tavares en el cinco inicial marcó el inicio del choque. Su presencia llevó al Real Madrid a refugiarse en una zona para protegerle y el Valencia la leyó con destreza y castigó a su rival con tres triples seguidos que obligaron a Sergio Llull a coger las riendas de su equipo y a Pablo Laso a pedir un tiempo muerto (17-14, m.6).

El base balear metió cuatro triples seguidos y puso a prueba la fortaleza mental de un Valencia sólido, que no descompuso su defensa y supo leer bien la defensa rival, también en su versión individual, a la que respondió con penetraciones y Will Thomas y Dubljevic creciéndose al poste (36-36, m.15).

El regreso del interior montenegrino permitió al Valencia firmar un parcial de 9-0 que le puso por delante pero sobre todo que le permitió crecer como equipo en ambos lados de la pista e hizo dudar al Real Madrid. Tampoco la reaparición de Kuzmic le aportó nada fue Randolph el que con sus tiros abiertos rescató a los visitantes antes del descanso (41-45, m.20).

Al Valencia le sentó mal el paso por los vestuarios. Ponsarnau puso a Matt Thomas de titular y el Real Madrid centró su juego en Jaycee Carroll y construyó casi sin desgastarse un parcial de 5-18 que resquebrajó la confianza que tanto le había costado construirse a los locales (46-63, m.26).

El equipo de Pablo Laso supo dormir el partido sin dejar espacio a la reacción de un Valencia sin rigor y en el que ante la falta de referentes un voluntarioso pero desacertado Sergi García trató sin éxito de recortar la desventaja.

Recompuso el Valencia su quinteto en el inicio del último cuarto y de manera inmediata el juego se igualó y los locales con un aguerrido Doornekamp rebajaron algo la desventaja pero su sistema nervioso ya estaba alterado.

Los locales forzaron la máquina para tratar de ganarse una oportunidad pero el Real Madrid supo leer su prisa. Con las penetraciones de Causeur y Deck ralentizó la recuperación local y, aunque no pudo evitar algún apuro (70-79, m.38), acabó ganando fácil guiado por el ímpetu del argentino Facundo Campazzo.

Facundo Campazzo: 3 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias, 1 robo, 2 pérdidas, 4 faltas, 1 falta recibida y 1-4 en triples durante 20:3 minutos.

Gabriel Deck: 10 puntos, 2 rebotes, 1 falta, 1 falta recibida, 5-9 en dobles durante 20:52 minutos.