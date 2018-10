Nueve de Julio salvó el invicto en Chacabuco

Porteño y Nueve de Julio protagonizaron anoche un partidazo en Chacabuco.

El “9” lo ganó sobre la chicharra con un cachetazo de Marcos Tercilla para dejar el juego 82 a 80 y seguir liderando el campeonato con el puntaje ideal.

Además, El Linqueño tampoco afloja en la punta. Le ganó a Sarmiento, en Lincoln, por 62 a 51. Detalle:



Anoche

Mayores Porteño 80 vs 9 de Julio 82

Mayores El Linqueño 62 vs Sarmiento 51

U15 Ciclista 67 vs Los Indios 55

U17 Porteño 63 vs 9 de Julio 73





Lunes 8

Club Cavul

21.30 Mayores Cavul vs Deportivo

Club Junín

19.30 U15 Junín vs San Martín

21.30 U19 Junín vs San Martín



Martes 9

Club Argentino

21 Mayores Argentino vs Los Indios

Miércoles 10

Club Argentino

19.30 U15 Argentino vs Los Indios

21.30 U19 Argentino vs Los Indios

Club Cavul

19.30 U15 Cavul vs 9 de Julio



Jueves 11

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs San Martín+

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U17 9 de Julio vs Cavul

21.30 Mayores 9 de Julio vs Cavul



Viernes 12

Club Junín

21 Mayores Junín vs San Martín

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista vs Porteño

21.30 Mayores Ciclista vs Porteño