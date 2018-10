Corbin Jackson llegó a Ciclista Juninense

Ciclista Juninense sigue entrenando de cara a la Liga Argentina. El equipo ya finalizó la cuarta semana de trabajo con el plantel de nacionales completo y ahora se le sumó Corbin Jackson, el pivot oriundo de Estados Unidos, quien ya se puso a las órdenes de Leonardo Costa y tuvo el primer contacto con sus nuevos compañeros.

Sólo falta un extranjero

Ciclista está esperando la llegada de Josiah Whitehead (32 años y 1.98cm.), nacido en Portsmouth, Virginia. Estaría arribando a nuestra ciudad la próxima semana. Se trata de un ala pivot con muy buenos movimientos en el perímetro, zurdo, con un gran tiro exterior y buen dribbling.

Plantel

Los bases son Enzo Amado, Tobías Franchela y Bruno Conti; como escoltas están Maxi Tamburini y Maxi Ríos; los aleros Federico Giarrafa y Franco Lombardi; como internos Corbin Jackson, Leandro Cerminatto y Nahuel Amichetti. Resta la llegada de Whitehead.

Amistosos

El verdirrojo quiere programar amistosos para esta próxima semana y rodar los sistemas de juego. Ciclista debutará el viernes 19 ante Racing de Chivilcoy, visita a Estudiantes de Olavarría el 22 y luego tiene dos compromisos como local: el viernes 26 ante Gimnasia LP y el domingo 28, contra Rocamora.

Parque Sur campeón de la Copa "Martín Herrera"

Parque Sur le ganó anoche en su estadio 83 a 76 a Central Entrerriano de Gualeguaychú en tiempo suplementario, tras igualar en 70 el tiempo regular. El parcial favoreció al visitante: 28-36. Los Sureños levantaron la Copa Martín Herrera en su segunda edición. El extranjero Harvey fue la figura y el goleador de la noche con 24 puntos. Lo siguieron Gastón Sieiro en el ganador con 17, Barreto y Bolling con 11 cada uno. Ignacio Fernández con 20 tantos y Alejandro Madera con 18 fueron lo mejor del visitante.

El primer tiempo de Parque Sur estuvo lejos de lo deseado. Sin encontrar su juego, vulnerable en defensa y sin soluciones en ofensiva, el equipo se perdió en sus propias imprecisiones. Con varias bolas saliendo de adentro del canasto y errático en tiros de tres puntos, a punto tal que el pibe Juan Ignacio Jure convirtió los primeros dos de larga distancia en los últimos 40 segundos del primer tiempo para achicar márgenes y romper la mala racha, Parque Sur terminó con 14 puntos el primer cuarto y con 28 se fue al descanso largo. Harvey, Bolling y Jure con apenas 6 puntos cada uno eran los goleadores del equipo en los 20 iniciales.

No son excusas, pero el desafío del equipo sin Alderete, Martínez y Giménez, todos fuera por sus diferentes lesiones, será una tarea difícil de maquillar.

Central hizo mejor las cosas y fue un justo ganador de la primera mitad. 14-18 los primeros 10, 28-36 el cierre del primer tiempo. Repartiendo el goleo en Fernández, Madera, Córdoba y Ledesma principalmente. El amistoso para definir la Copa Martín Herrera en el Gigante tuvo una floja primera parte, observada otra vez por una muy interesante cantidad de público.

Rocamora, tercero tras vencer a BH

Rocamora terminó tercero en el cuadrangular al derrotar a BH de Gualeguay a primera hora por 75 a 60. El parcial favoreció también al equipo uruguayense: 41-31.

Sieiro, Barreto y Harvey en el local, este último enterrando la bola, intentaron en el tercer período enderezar una final complicada. Mientras Central estiraba diferencias, siendo el actor principal de la noche. Ignacio Fernández, Alejandro Madera y Gastón Córdoba, en el podio de lo más destacado para el equipo del sur entrerriano. Cuando el barco navega a la deriva en medio de la tempestad del Gigante, aparece la actitud de este equipo para volver a transitar por aguas calmas. Y ese instante fueron los últimos minutos del tercer parcial, donde Parque Sur se puso 50-54, con Harvey de figura, Sieiro de timonel y Barreto, Jure y Guelache en sintonía. El 50-56 que marcó el cierre del tercero ilusionaban con otro final.

Con el estadio alentando al equipo, Parque Sur levantó el partido. Un triple de Richard lo puso al frente 60-58 restando algo menos de 6'. Harvey engrosaba su casillero de puntos pero el juego del local, la confianza y la rotación de la bola eran diferentes a las del tibio primer tiempo. Fue punto a punto, el partido del segundo tiempo era otro y Central también estuvo a la altura de una final, redondeando un muy buen cuadrangular.

Central llegó arriba al minuto decisivo: 68-70. Y Elnes Bolling lo empató en 70 con una bandeja pasada. Al suplementario. Juan Avila encontró su primer triple y sus primeros puntos en la noche, para pasar al frente 75-72. Sieiro y Harvey ya eran lo mejor de Parque Sur hace un rato. Y Bolling, en el momento más caliente, apareció con sus pinceladas para estirar cifras. A Central se le cerró el aro con sus tiros de tres y la definición se volvió azul.

Lo ganó Parque Sur, por su segundo tiempo y el suplementario. Se quedó con la Copa, festejó con su gente y ahora tendrá una semana para seguir laburando pensando en lo que viene.

Villa san Martín ganó un cuadrangular

El plantel “Tricolor” derrotó claramente a su par y buen equipo de Sarmiento por 79 a 56.

Villa San Martín arrancó mucho mejor, encontrando en sus hombres mucha claridad en ataque mediante Franco Vieta y Sebastián Picton a la cabeza. Era un partido casi perfecto para los locales, teniendo variantes en todas las ofensivas y una defensa muy buena (16–0).

La máxima diferencia era de 20–0, Villa San Martín manejaba todos los hilos del partido, la dupla extranjera Robinson–McGee respondía a la perfección en la zona pintada, ante un Sarmiento que no entraba en juego y todo era muy difícil. El período se iba cerrando con una buena performance del “Tricolor” y a su favor con una buena ventaja de 25 a 4.

No había mucha diferencia en el juego en relación al período anterior, Villa San Martín manejaba el partido, pero Sarmiento mínimamente tenía otra actitud con el siempre polifuncional Mauro Coronel (33–8). Había en los locales muy buenos rendimientos, destacándose Alejo Britos y Guillermo Aliende y así tener un control pleno del partido.

Pasaban los minutos y el partido se centralizaba en los locales, aunque Sarmiento por momentos muy remotos tenía claridad en sus ofensivas a través de Germán González (44–19). El segundo cuarto iba cerrándose con un equipo de Villa San Martín mucho más claro que el rival, yendo al descanso largo con ventaja de 46 a 21.

Al regreso del entretiempo, las cosas no cambiaban demasiado, los locales tenían el control del juego y del score (54-37). Por el lado de la visita, su juego mejoraba un poco con Germán González a la cabeza y de esa manera el partido se equilibraba. El cierre del cuarto no tenía mayores sobresaltos, si bien Sarmiento mejoraba algo, el control era siempre de los locales; el tercer cuarto era para Villa San Martín por 64 a 46.

El último acto volvía a ser muy intenso, el buen equipo de Sarmiento jamás bajaba los brazos y eso hacía que el juego sea muy intenso (72-51). A pesar de esta paridad, el match no cambiaba demasiado, había mucha tranquilidad en los locales y en el partido en general, por lo que las acciones ya estaban definidas.

Cerraba el partido y el cuadrangular solidario “Todos por Ulises” tenía un saldo positivo y como campeón a Villa San Martín que derrotó a Sarmiento por 79 a 56.

Tercer puesto

En lo que fue un partido muy ajustado, Don Bosco venció a Juventud por 85 a 81 y de esta manera se subió al podio con el tercer puesto.