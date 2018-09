Mañana juegan en Baigorrita

Mañana domingo continúa el campeonato de la Asociación Juninense de Básquetbol con un partido de primera división.

En Baigorrita, Deportivo recibe la visita de Porteño a partir de las 20. Dirigirán Raúl Sánchez y Gonzalo Geada. Detalle:

Domingo 30

Baigorrita

20 Mayores Deportivo Vs Porteño

Martes 2

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs San Martín

21.30 Mayores Los Indios vs San Martín

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

Miércoles 3

Club Junín

21 Mayores Junín vs Ciclista

Club Los Indios

19.30 U19 Los Indios vs San Martín

Jueves 4

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Porteño

Club Cavul

21.30 Mayores Cavul vs Baigorrita

Club Junín

18.30 U15 Junín vs Ciclista

20.30 U19 Junín vs Ciclista

Viernes 5

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs 9 de Julio

21.30 Mayores Porteño vs 9 de Julio

Club El Linqueño

21 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Sábado 6

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs Ciclista.