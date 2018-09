Ciclista derrotó a Argentino en primera

Ciclista Juninense le ganó el clásico local a Argentino por 60 a 54, en un partido que contó con dos descalificaciones por agresión mutua (Facundo Meehan y Matías Arrieta) y el retiro de un espectador.

Ciclista lo ganó de punta a punta con una gran tarea del ex Argentino, Lucas Banegas y los aportes externos de Juan Orcesi en el medio juego.

Hoy juegan las divisiones formativas de ambas entidades. Detalle:

Anoche

U17 Argentino 62 Vs Ciclista 50

Mayores Argentino 54 vs Ciclista 60

U15 9 de Julio 111 Vs Junín 37

U19 9 de Julio 66 Vs Junín 50

Hoy

Club Argentino

19.30 U15 Argentino Vs Ciclista

21.30 U19 Argentino Vs Ciclista

Club Cavul

19.30 U15 Cavul Vs Sarmiento



Domingo 30

Baigorrita

20 Mayores Deportivo Vs Porteño.