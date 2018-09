En la doble jornada basquetbolística de anoche, Nueve de Julio derrotó a Junín por 76 a 66 y sigue liderando el torneo. Sarmiento, por su parte, obtuvo su segunda victoria a expensas de Cavul por 62 a 59.

Detalle:

Anoche

Mayores 9 de Julio 76 Vs Junín 66

U17 Sarmiento 19 Vs Cavul 129

Mayores Sarmiento 62 Vs Cavul 59

Hoy

Club Argentino

19.30 U17 Argentino Vs Ciclista

21.30 Mayores Argentino Vs Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Junín

21.30 U19 9 de Julio Vs Junín