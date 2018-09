Dura caída de Argentino en Mar del Plata

Peñarol de Mar del Plata goleó anoche a Argentino por 95-62 y dejó al descubierto serias falencias defensivas y ofensivas del quinteto de nuestra ciudad.

Más allá que el Turco va a utilizar este torneo para ver dónde está parado, perder por goleada no es lo ideal.

Sobre todo que en el segundo cuarto hizo 9 goles y en el último llevaba solo 2 en cinco minutos jugados.

Nicholas Wiggins, lo mejor de Argentino convirtiendo en todos los cuartos. El banco, muy pobre (aportó solo 7 puntos).

Mañana el Turco juega contra Quilmes, en el mismo escenario deportivo.

Anoche

Peñarol 95 vs Argentino 62

Boca 66 vs Obras 56

San Martín Ctes 84 vs Estudiantes 88



Hoy

21 Hispano vs San Lorenzo

21 Instituto vs Quimsa

Mañana

21 Ferro vs Obras

21 Quilmes vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Regatas

21.30 Libertad vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía