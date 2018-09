Anoche se vivió una verdadera fiesta del minibásquetbol en el estadio Tomás Corrado. Por la eliminatoria zonal U13, Los Indios derrotó a 9 de Julio por 91 a 89, en suplementario, tras igualar en 73.

A cancha llena los chicos se brindaron enteros por el espectáculo. Se destacaron en Los Indios Benjamín Barile y Juan Clavell. En 9 de Julio la descosió Francisco Suárez con 49 concreciones. Hoy a las 19,15 va la revancha en El Obelisco. Detalle:



Anoche

U19 Ciclista 78 Vs Los Indios 76

San Martín 46 Vs Argentino 60

U19 San Martín 60 Vs Argentino 56



Hoy

Club 9 de Julio

19.15 U 13 9 de Julio vs Los Indios

21 Mayores 9 de Julio Vs Junín

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento Vs Cavul

21.30 Mayores Sarmiento Vs Cavul



Jueves 27

Club Argentino

19.30 U17 Argentino Vs Ciclista

21.30 Mayores Argentino Vs Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Junín

21.30 U19 9 de Julio Vs Junín



Viernes 28

Club Argentino

19.30 U15 Argentino Vs Ciclista

21.30 U19 Argentino Vs Ciclista

Club Cavul

19.30 U15 Cavul Vs Sarmiento



Domingo 30

Baigorrita

20 Mayores Deportivo Vs Porteño