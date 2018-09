Argentina, eliminada

Las Gigantes lucharon, pero no les alcanzó contra Nigeria y cayeron 75 a 70. Se terminó el Mundial para las chicas argentinas, que no disputaban este torneo desde el 2010 en República Checa. En el último tiempo muerto que pidió Silvio Santander en el cuarto período les dejó claro a sus jugadoras que reconoció todo el esfuerzo que hicieron: “Estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho”. Melisa Gretter jugó un gran partido (21 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias) y Victoria Llorente también aportó con 19 tantos.

En tanto la juninense Macarena Rosset fue una de las goleadoras del combinado nacional. El primer cuarto comenzó difícil para Argentina. Con la necesidad de tener que ganarle a Nigeria por 16 puntos para poder clasificar a la siguiente instancia, las dirigidas por Santander salieron a ejercer una defensa de presión en todo el campo para tratar de imponerse desde el arranque. Producto de la falta de eficacia de Las Gigantes, el equipo africano pudo correr la cancha, faceta en la que son fuertes y se despegaron en el marcador.

El segundo período comenzó 19-13 a favor de las nigerianas, pero rápidamente Argentina dio vuelta el tablero cuando pudo afinar la puntería. Gretter lideró el ataque y generó rompimientos para dejar a sus compañeras solas que pudieron tirar cómodas. La que más pudo aprovechar esto fue Victoria Llorente que en la primera mitad anotó 11 puntos. En los minutos finales, las africanas anotaron cerca del canasto con varios puntos de sus jugadoras internas y Las Gigantes se fueron al descanso nuevamente abajo en el marcador (29-32).

En el tercer cuarto el poderío físico de las africanas pesó. Argentina sólo pudo tomar tiros forzados y no se pudo asentar en la cancha. Aisha Mohammed fue casi imparable para las pivotes albicelestes. La nigeriana anotó 8 puntos en este período y todos fueron desde el poste bajo. Santander leyó esto a la perfección y planteó una presión en toda la cancha, doblando en las líneas para tratar de recuperar rápido la pelota. Además que hicieron una defensa en zona (2-3) para secar las anotaciones cerca del aro. Las Gigantes estuvieron arriba nuevamente, pero sobre el final, los errores volvieron a aparecer y las de verde terminaron arriba por 51-48.

Argentina luchó durante todo el último cuarto, pero no pudo frenar a las africanas. El dominio en los tableros con los rebotes fueron una constante durante todo el partido (56 a 39 a favor de Nigeria). Melisa Gretter jugó un gran partido, anotó 21 puntos, cargó 7 rebotes y repartió 4 asistencias. Junto a Victoria Llorente (19 puntos) fueron los puntos más altos de las albicelestes. “Estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho”, les dijo Santander en un tiempo muerto a sus dirigidas a minutos del final.