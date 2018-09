Argentino visita a Peñarol

Argentino disputa su primer partido de la temporada fuera de casa. Por el Torneo Súper 20, desde las 21 visita a Peñarol con arbitraje del capitalino Fernando Sampietro, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

21 Peñarol vs Argentino

21.30 San Martín vs Estudiantes (Cdia)



Jueves 27

21 Hispano vs San Lorenzo

21 Instituto vs Quimsa



Viernes 28

21 Ferro vs Obras

21 Quilmes vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Regatas

21.30 Libertad vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Weber Bahía



Sábado 29

20 Atenas (Cba) vs Quimsa



Domingo 30

21 Estudiantes (Cdia) vs Regatas



Lunes 1/10

20 Boca vs Ferro

20 San Lorenzo vs Obras



Martes 2

20.30 Weber Bahía vs Gimnasia (Cr)

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Comunicaciones

21.30 Libertad vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs San Martín.