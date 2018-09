Anoche se impusieron Los Indios y Argentino

Los Indios goleó a Ciclista Juninense por 76 a 48 en el clásico de barrio de primera división. Además Argentino ganó por la mínima en el Bastión de Belgrano ante San Martín por 60 a 59. Detalle:

Anoche

U17 Los Indios 42 Vs Ciclista 45

Mayores Los Indios 76 Vs Ciclista 48

U17 San Martín 30 Vs Argentino 77

Mayores San Martín 59 Vs Argentino 60



Hoy

Club Ciclista

21.30 U19 Ciclista Vs Los Indios

Club San Martín

Club Ciclista

19.30 U15 San Martín Vs Argentino

21.30 U19 San Martín Vs Argentino



Miércoles 26

Club 9 de Julio

21 Mayores 9 de Julio Vs Junín

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento Vs Cavul

21.30 Mayores Sarmiento Vs Cavul

Jueves 27

Club Argentino

19.30 U17 Argentino Vs Ciclista

21.30 Mayores Argentino Vs Ciclista

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio Vs Junín

21.30 U19 9 de Julio Vs Junín



Viernes 28

Club Argentino

19.30 U15 Argentino Vs Ciclista

21.30 U19 Argentino Vs Ciclista

Club Cavul

19.30 U15 Cavul Vs Sarmiento

Domingo 30

Baigorrita

20 Mayores Deportivo Vs Porteño